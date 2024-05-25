FABER CASTELL 色鉛筆　120色セット　早い者勝ち　値下げ中

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商品詳細
⚠️即購入可能購入後、メッセージにてプロフィール確認の旨をお伝えください。一度試し塗りしてみた色が何色かありますが、ほとんど未使用です。気になる方は、ご購入をお控えください。こちらはサイズに合うダンボールが無いので、プチプチ二重のまま発送させていただきます。追加で、クッションシートを巻く予定です。#fabercastell#ファーバーカステラ#ポリクロモス#色鉛筆#高級色鉛筆#木箱#画材
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