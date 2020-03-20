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商品詳細
日展会員 山田進の作品になります。高さ約60mc,幅約20cm,奥行き17～18cm重さ約3kg身内出品のため格安な値段になっております。#不動明王#守り本尊#彫刻#仏像#神仏
http://narcologia.ru/goods/diamond781958.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis495844.html
http://narcologia.ru/goods/message198627.html
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