レイジングサーフ SAR サーフゴーex AR マイナン ポケモンカードゲーム

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特に目立つ痛みは見られませんが、プレイ用として出品します。ゆうゆうメルカリ便（ゆうパケット）で発送します。防水、折れ防止梱包致します。・出品中のトレカと同梱発送する場合、2点目から200円引きとなります。 （2点購入200円引き。3点購入400円引き。）・上記以外の値下やバラ売りのコメントへの回答は行っておりません。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SARAR