【限定特価】クラリネット／オーボエ保温パッド（ヴェルメンⅢレザー）

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楽器が冷えていてピッチが低い。冷えたまま吹くとトーンホールに水がたまる。水が気になって演奏に集中できない。キイが冷たくて組立てが不快だ。このようなクラリネット/オーボエ奏者の悩みを解消する世界初の製品です（実用新案登録済）。市販のモバイルバッテリーとUSB接続して、本革製の保温パッドをケースの中や、頭部管に巻き付けることで、長時間、人肌程度に温めます。保温モードは、低/LOW（最高２９℃、持続５時間強）・中/MIDDLE（最高３８℃、持続４時間強）・高/HIGH（最高４０℃、持続３時間強）の３段階に切り替えられます（モード別温度変化グラフ参照）。革は上質なタンニン鞣(なめ)しの豚革（黒）で、牛革より軽くて丈夫です。楽器に触れる部分はフェルトを使用しており、使用しない時は、譜面台ラック（別売）に置いたり、譜面台に吊るすことができます。革の縫製は皮革工芸（レザー・クラフト）教室の先生にお願いしてるのでとてもきれいで、内外のプロ奏者にもご愛用いただいています。※パッドのサイズは、縦２０ｃｍ×幅１４ｃｍ×厚さ３ｍｍ。※ファゴット、サクソフォン、トランペット、トロンボーン、ホルン等にも応用可能です。※モード別温度変化グラフは、推奨バッテリーAnkerAstroE1（5200mAh）による実測値（室温１８℃）です。※１年間保証書付き取扱説明書を同封致します。※予告なく仕様変更することがあります。※値引きご容赦ください。