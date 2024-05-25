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小林佐和子　ぐい呑　酒器　梅とメジロ　練込　彩層
商品番号 B82313998761
商品名

小林佐和子　ぐい呑　酒器　梅とメジロ　練込　彩層
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 37,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

酒器未使用品径　５．５センチ位高　７．７センチ位
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