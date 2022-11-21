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- 【★がっつり値下げ★】ポケモンカード ブイユニ VSTAR 3枚セット！
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！ダークライVSTARSARリーフィアVSTARSARアルセウスVSTARUR3枚セットになります！状態は問題ないですが、トラブル防止のためプレイ用でお願いします！目立った傷はありませんが、トラブル防止の為やや傷や汚れありにしております。状態は写真よりご自身でご確認ください！その他質問等ございましたらお気軽にコメントください！値下げ不可です！厚紙補強にて発送予定です！ご購入の際はプロフィールをご覧ください！ポケカスペシャルアートブイスターユニバースVstarユニバースブイユニスカーレットバイオレットクレイバーストスノーハザードトリプレットビート151
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