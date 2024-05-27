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- XO C管フリューゲルホルン＜特注品＞純正ケース付き
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商品詳細
種類···フリューゲルホルンアクセサリー・パーツ···純正ケース付きモデル:HDCーGBS（特注品）調子:Cベル材質:ゴールドプラスベル直径:152㎜ボアサイズ:10.8mm仕上げ:銀メッキ品番:910099購入年:2010年8月マウスピース:なしケース:純正付属品(ヘコミ傷が数ヶ所ありますが、中は綺麗です)XOの通常のカタログモデル「HD-GBS：B♭」をもとに改造・特注されて誕生した「C管モデル」のためベルのつなぎ目などに手作り感があります。いま、あらゆるミュージックシーンに登場するフリューゲルホルンですが、「C管」はとても希少な存在です。あなたのアイデアを膨らませて、今まで登場したことがない新たなミュージックシーンを開拓してください。#フリューゲルホルン#XO#C管#特注品
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XO C管フリューゲルホルン＜特注品＞純正ケース付き | labiela.com
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