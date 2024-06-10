美術館クラス　本物　ナスカ文化　三足鉢

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商品詳細
1000年以上前の三足鉢になります。可愛らしい最近のデザインの様な洒落た作品です。田嶋穣氏著「はるかなるアンデスの想い出」の取材用に使われたもの評価額400000円横幅17cm
http://narcologia.ru/goods/unusable336074.html
http://narcologia.ru/goods/calling48350.html
http://narcologia.ru/goods/capitation11408.html
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