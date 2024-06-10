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美術館クラス　本物　ナスカ文化　三足鉢
商品番号 O77996378013
商品名

美術館クラス　本物　ナスカ文化　三足鉢
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1000年以上前の三足鉢になります。可愛らしい最近のデザインの様な洒落た作品です。田嶋穣氏著「はるかなるアンデスの想い出」の取材用に使われたもの評価額400000円横幅17cm
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