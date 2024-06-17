メザスタ 00-001 ジガルデ 黒タグ ロケーションテスト品

メザスタ00-001ジガルデ黒タグロケーションテスト時に排出されたタグになります。完品ではございません。ダメージ等（キズ・ハゲ）ございますので、ご了承の上で購入よろしくお願い致します。現行機で使用可能。（読込み確認済み）値下げ交渉不可



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