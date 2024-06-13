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Photogenic フォトジェニック ストラトキャスタータイプ エレキギター
商品番号 S69855079405
商品名

Photogenic フォトジェニック ストラトキャスタータイプ エレキギター
ブランド名 フォトジェニック
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】ブランド・メーカー:Photogenic型番:エレキギター【商品の状態】中古品現状でのお渡しになりますので画像にてご確認下さい中古品ですので、傷、汚れがあります。付属品はありませんので、状態は画像を良くご確認の上ご購入ください。馬鹿だから神経質な方は、ご遠慮下さい。#ストラトキャスタータイプ#エレキギター#フォトジェニック＊他にも多数出品中#RJSshop　ハッシュタグをタップすると一覧で見ることができますのでよろしくお願いいたします(*´▽`*)ノ
http://narcologia.ru/goods/insignificant672382.html
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