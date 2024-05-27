模造刀 大太刀、小太刀 刀袋付と【赤鞘】沖田総司加州清光模造刀（刀袋付刀掛け2つ

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〇模造刀無名大太刀と小太刀柄、紐の色は紫鞘の色は黒細かい傷はありますが大きな傷は無いと思います〇【赤鞘】沖田総司「加州清光」模造刀（刀袋付） 模擬刀 刀剣 日本刀こちらは鞘に目立った傷があります刀身には細かな傷、変色等みられます鞘に納めたまま飾って置く分には良いと思います写真にてご確認の上ご購入よろしくお願い致します〇刀掛け2つ傷や塗装禿げなとがありますしっかり刀掛けとして機能しますすべて箱に梱包済なので写真の追加依頼は御遠慮ください。トラブル防止のため返品クレームは受け付けておりません。