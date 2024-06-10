

唐彩陶画 米 閖雲作 大型壁掛け [ 飛翔 ］額長さ112㎝ 唐彩陶画 米 閖雲作 大型壁掛け [ 飛翔 ］額長さ112㎝



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カラー···ホワイト・オレンジ￼種類···陶板￼ご覧いただきありがとうございます。唐彩陶画米閖雲作(ミーシエンイン)大型壁掛け[飛翔］￼￼額長さ112㎝1998年岡山の三越倉敷店で開催された上記作家の新作発表会を見学し、その中で1番の￼大作であった【飛翔】を270,000円で購入しました￼￼￼。唐彩陶画は、全てが中国江南省の米閖雲のアトリエで、一点ずつ￼描き、手焼きされて仕上げられ世界に唯一のオリジナル性のある作品です。心温まる色彩は住宅の玄関、リビング、商業施設の壁画、企業の社長室、ホテルのロビー等人目につくところでインテリアアートとして空間を彩ります。陶板は18枚を並べて1枚の絵を構成しています。￼￼￼￼￼￼◾️寸法￼[額全体] 長さ 112㎝ 縦66㎝ 厚さ2㎝素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。長期自宅の玄関に設置していました。陶板に経年劣化はありませんが、額部は少し劣化している感はあります。￼￼￼￼￼ご購入にあたっては誠に勝手ながらプロフィールをご覧ください。唐彩陶画とは中国で長年続いている唐三彩の技術に新しい技法(立体施彩と平面施彩)を加え、3色しかできなかった色に豊富な色と艶を加え世界的な価値を得ています。新技術の内容は製品に説明書を添付いたします。￼￼⭐️陶芸、焼物、フクロウの作品等を主に出品しております。よかったらご覧になられてください。こちらになります。#KIYOの陶芸ふくろう#唐彩陶画#米閖雲#壁掛け#飛翔#ミーシエンイン#唐三彩#立体施彩#平面施彩#陶板#中国#中国江南省#大型#作品#美術#伝統工芸品#工芸#美術品#インテリア