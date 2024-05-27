【真作】山縣有朋/淀川和歌/掛軸/名家伝来/Ｔ-301　J

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【真作】【参考】山縣有朋［1838～1922］軍人・政治家。陸軍大将・元帥。山口の生まれ。松下村塾に学ぶ。明治維新後、ヨーロッパ諸国の軍制を視察、陸軍創設・徴兵令施行・軍人勅諭の発布など軍制の整備に努めた。法相・内相・首相・枢密院議長を歴任。山県閥を作り、元老として政界を支配。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体にシミ、折れ、巻シワあります。表装は全体に汚れシミ、糊シミ、巻シワあります。軸先は牙です。桐極め箱付軸丈縦187㎝×幅44㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。