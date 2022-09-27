ピアノ椅子　　多目的使用可能

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商品詳細
高さ48幅65奥行35カラー 黒色★安定性があり脚は木製でとても 頑丈です。多目的使用可能。塩ビレザー張高低無しの椅子です。クリーニング、メンテナンス済みです。脚を外して発送しますが、簡単に組み立てられます。
http://narcologia.ru/goods/Stanford223073.html
http://narcologia.ru/goods/moped862768.html
http://narcologia.ru/goods/rouge269210.html
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GIBLEA ピアノイス ピアノ椅子 楽譜収納付き キーボードイス キーボード椅子 木製 電子ピアノ用椅子 幅70cm 安定して丈夫です 猫脚 (黒い)
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