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ピアノ椅子　　多目的使用可能
商品番号 G46459352742
商品名

ピアノ椅子　　多目的使用可能
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ48幅65奥行35カラー　黒色★安定性があり脚は木製でとても　頑丈です。多目的使用可能。塩ビレザー張高低無しの椅子です。クリーニング、メンテナンス済みです。脚を外して発送しますが、簡単に組み立てられます。
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