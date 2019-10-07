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食玩【カバヤ】全10種 ウッドメイトプチパーク 未開封 フルコンプ 稀少
商品番号 G90029041152
商品名

食玩【カバヤ】全10種 ウッドメイトプチパーク 未開封 フルコンプ 稀少
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

食玩【カバヤ】ウッドメイトプチパーク全10種未開封フルコンプ稀少箱サイズ:8.8㎝×8㎝×5㎝1:アイスクリーム(クリップケース)2:かんらんしゃ(小物入れ)3:ピエロ(アクセサリースタンド)4:ひこうき(カードスタンド)5:きかんしゃ(小物入れ)6:ワゴン(フォトフレーム)7:おばけやしき(小物入れ)8:ゴーカート(カードスタンド)9:ドリンクスタンド(小物入れ)10:メリーゴーランド(小物入れ)*長期自宅保管品ですので、菓子は食べられません。発送は、らくらくメルカリ便(宅急便60サイズ)を予定しております。
http://narcologia.ru/goods/conception370857.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney112349.html
http://narcologia.ru/goods/message778127.html

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入手した場所：デイリーヤマザキ＞アイテムリスト | Muuseo(ミューゼオ)

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