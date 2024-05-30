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香港ディズニー ファンタジアミッキー 置き時計
商品番号 Q74242999259
商品名

香港ディズニー ファンタジアミッキー 置き時計
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 5,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入歓迎！☆レア☆10年ほど前に香港ディズニーランドで購入★置き時計ファンタジア魔法使いミッキー高さ:約10㎝横幅:約6.5㎝奥行き:約6㎝重さ:約173g暗所の扉付きコレクションケースに保管しておりました。日焼けや埃被り等なくキレイです。しかしあくまで素人自宅管理であることをご理解頂いた上で、ご購入をお願い致します。時計は止まっています。専門店で電池交換が出来るかもしれません。10年程前のお品なので、保障はできかねます。一般家庭で電池交換できる仕様ではありません。海外製品のため、初期からの色ムラがございます。気になる点がございましたらコメントでリクエストをください。画像をアップ致します。プチプチ、段ボール梱包、らくらくメルカリ便で発送します。元から箱には入っていませんでした。ディズニー関連商品を多数出品しております。おまとめで配送料分程度お値引きできる可能性があります。是非ご覧ください。ディズニー商品すべて→#dcollection_aiピンバッジ→#dpin_aiバイナルメーション・フィギュア→#dvinylmation_aiバッグ・ポーチ→#dbag_aiヌイバ・ヌイスト→#dsofttoy_ai文具→#dstationery_ai日用雑貨→#dhome_aiダッフィー→#duffy_ai質問等あればお気軽にコメントをください☺︎是非ご検討をお願い致します！(検索)DisneyTDRTDLTDSディズニーリゾートディズニーシーディズニーランドディズニーストアミッキーミニーHKDLHongKongWDW
http://narcologia.ru/goods/capitation189908.html
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