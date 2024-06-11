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Disney ディズニー ユニベアシティ スティッチ リロ ブルー ベリー パイ
商品番号 K40140138842
商品名

Disney ディズニー ユニベアシティ スティッチ リロ ブルー ベリー パイ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 3,814 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■UNIBEARSITY廃盤限定セット■【新品・未開封】◆【#LeeのDisney】◆【#Leeのお洋服】←是非ご覧下さい。✨まとめ割り✨　気になる商品があればコメントにてお伝えください♪できる限りお安くさせて頂きます。✨フォロー割り✨購入前に「フォロー済み」と、お気軽にお知らせください。嬉しいのでお値引きさせて頂きます♪◉即購入OK◉匿名配送◆コメントのやり取り中でも先に購入された方を優先してお取引させて頂きます。※購入に関しまして※・基本お値引き致しかねます。・コンビニATM等でお支払いの場合は、お支払い予定日を教えて頂くと助かります。●ご購入の際は、サイズ・カラー等よくご確認の上、注文くださいますようお願い申し上げます。◆他にも当店では、ヴィンテージ・vintage・古着・古着女子・ふるじょ・古着男子・ジェンダーレス・ビッグロゴ・パーカー・ワンピース・ニット・スウェット・セットアップ・スカート・パンツ、など幅広く取り扱いしております。◆簡易梱包の発送となります。【保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。】◆商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦下さい。特に状態に敏感な方のご購入をお控え下さい。◆商品のデザイン状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差があります。こちらは数年前にディズニーオンラインストアで購入した限定ver.のユニベアのセットになります。箱入り3体セットです。映画『リロ\u0026スティッチ』のスティッチとエンジェルとスクランプをイメージしたユニベア、ブルー、ベリー、パイのスモールベアセットで登場し、とっても可愛いです^^限定品の為、今ではもう手に入りません。※新品同様ですが、素人管理ですので、神経質な方のご購入はお控え下さい。※他にもディズニー関連のグッズを多数出品していますので、宜しければ覗いてみて下さいね。キャラクター···ディズニー
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