サービス中★Gibson 補修用 ロゴ （1.5 mm厚）現行ヒスコレタイプ

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期間限定値下げ特価*****************************海外から取り寄せたアフターマーケット品です。Gibsonのロゴを白蝶貝のシェルから切り出した1.5mm厚のインレイ用ロゴです。形状としては近年のGibsonに使用されているモダンタイプで、現行ヒスコレのロゴにクリソツです。ギターのヘッドに埋め込むには多少の技術が必要となります、ご自身で加工する場合は自己責任にてお願いします。「色々他所でシェルロゴを買ったけど、これが一番よかった！」との声多数ある商品です。本家と同等の仕上がりが見込めるはずです。また破損等の修復にも対応出来ます。サイズは横およそ39mm、縦およそ21mm、厚みは1.5mmです。ちなみにヴィンテージGibsonのロゴは掘り起こすと0.8mmらしいです。少し出っぱるようはめ込みし、ヘッドと均一になるよう研磨してお使い下さい