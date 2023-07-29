伊藤大海選手　直筆サインボール/写真　WBC日ハム　ケース付き

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商品詳細
北海道日本ハムファイターズ伊藤大海選手の直筆サインボールです。球団公式ボールに書いてあります。メルカリで購入したものですが、サインを書いてもらっている写真を見せて頂いております。ケースに入れて飾っていましたがお金が必要になり泣く泣く出品します。直筆サインエスコンフィールド北海道エスコンボール、カード大谷翔平ダルビッシュ有
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