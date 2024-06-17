YAMAHA ヤマハ　ヴィンテージハードケース アルトホルン

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商品詳細
種類···アルトホルンYAMAHAヤマハ ヴィンテージハードケースアルトホルンになります。サイズ横56cm縦32cm奥行き 24cm13cmリペア済です。ハゲ、傷は少ないです。サビはありますがまだまだ使えます！写真をよく見てからお願いします。
http://narcologia.ru/goods/smear656004.html
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