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YAMAHA ヤマハ　ヴィンテージハードケース アルトホルン
商品番号 E83331874195
商品名

YAMAHA ヤマハ　ヴィンテージハードケース アルトホルン
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···アルトホルンYAMAHAヤマハ　ヴィンテージハードケースアルトホルンになります。サイズ横56cm縦32cm奥行き　24cm13cmリペア済です。ハゲ、傷は少ないです。サビはありますがまだまだ使えます！写真をよく見てからお願いします。
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