劇場版セーラームーンフィギュア

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商品詳細
劇場版セーラームーンGLITTER\u0026GLAMOURS☆ーETERNALSAILORMOONー☆SUPERSAILORURANUSー☆SUPERSAILORNEPTUNE3点セットです。バラは売りはすみませんしていません。新品未開封です。プライズ品の為、景品獲得時に、外箱に細かい傷や凹みがございます。気にならない方ご検討よろしくお願いしますm(__)m
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