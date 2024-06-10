SEVENTEEN セブチ SVT ジョンハン ソロ コンプ 2セット

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商品詳細
SEVENTEENセブチSVTドームツアージョンハンソロコンプセット×2⚠️・発送方法→スリーブ＋厚紙補強(+500円で硬質ケース)＋防水加工・素人保管のため神経質な方のご購入はお控えください。【ご購入前にコメント頂けたら幸いです】何かありしましたらお気軽にお声がけ下さい。
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