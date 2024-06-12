- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- その他
- >
- Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
2年くらい前に新品で購入しましたがシステム変更と使用回数少なかったため出品致します。ver1の魅力は、通常の4chのステレオミキサーとして使用するだけでなく、ch3、ch4のTRRSジャックを用いることでiphoneをDSPとしてモジュラーに組み込むことができ、色々なアプリを使用して自分だけの音色づくりをより探求できると思います。詳しい使用方法等はマニュアルを参照してください。ttps://manuals.endorphin.es/Cockpit_manual_1.1_170202.pdf出品前の動作確認で基本的な動作は正常であることを確認済みです。パネルのネジ穴に、使用に伴う細かい傷があります。中古機材購入に耐性のない方、心配な方、神経質な方は購入をお控え下さい。室内環境で使用、非喫煙、ペットの飼育なし。商品内容・Cockpit本体・電源ケーブルx1※元箱、説明書なし#modularsynth#eurorack#モジュラーシンセ#ユーロラック#モジュール#モジュラー#endorphines#endorphin
http://narcologia.ru/goods/sucrose529940.html
http://narcologia.ru/goods/navigate547830.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic439037.html
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
http://narcologia.ru/goods/sucrose529940.html
http://narcologia.ru/goods/navigate547830.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic439037.html
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold
Endorphin.es Cockpit ver1 Gold