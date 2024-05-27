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- 釈迦如来坐像 お釈迦さま 像のみ 金彩無#6 ◆白檀 木彫 仏像
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商品詳細
mercari出品#00337木彫の仏像「釈迦如来(しゃかにょらい)」坐像ビャクダン材製。重さ107.0g。両手を組む禅定印(ぜんじょういん)を結び、深い悟りを示す、お釈迦さまです。台座も光背も無く、御像のみです、全H9.3cm、W7.4cm、奥行6.3cmです。◆古来から珍重されてきた香木(こうぼく)である ビャクダン(白檀sandalwood)材独特の 緻密さ(重み、つややかさ)、芳香が有ります。※御像の額(ひたい)に円い痕があります、 「白毫(びゃくごう)」として石等を嵌める位置を示す跡と思われます。ご了承くださるかたに。◇梱包資材は、リユース品を使用します。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement524399.html
http://narcologia.ru/goods/organization961662.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly534684.html
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釈迦如来坐像 お釈迦さま 像のみ 金彩無#6 ◇白檀 木彫 仏像 ...
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釈迦如来坐像 お釈迦さま 像のみ 金彩有#4 ◇白檀 木彫 仏像 | labiela.com
釈迦如来坐像 お釈迦さま 像のみ 金彩有#5 ◇白檀 木彫 仏像 | labiela.com
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