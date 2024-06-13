ボタン　SAR 超美品

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商品詳細
極美品！！！超レア！入手困難！早い者勝ち！送料込み！！ポケモンカードボタン SARスリーブ、サイドローダー付き！先日自引きし、開封後すぐにスリーブに入れ、さらにサイドローダーに入れ二重保護しています。ほぼ指紋も付けず保護しました。暗室にて保管。なかなか出ない超極美品です！折れや濡れが無いよう完璧に梱包しすり替え防止のため、キャンセルはお受けできませんのでご了承ください。ポケカボタンsarボタン
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