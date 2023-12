ベース　ネック　プレベ

プレシジョンベースタイプのネックです。未塗装、フレット、ナット無しです。指板サイドヤスリ傷あります。ネック裏は結構杢出ています。ポジションマークはパーロイドです。トラスロッド左右に回りますが実際にフレット打って弦を張ってはいないので効き具合はわかりません。現状で緩め切ってほぼストレートかな、というところです。ナット幅42mm指板エンド64.5mm一応#600までペーパーかけてありますが指板調整は必要かと思います。必要であればサンコーのジャンボタイプよフレットをお付けします。一度このネックに打って、フレット浮きが気になって外したものです。フレット打ちの練習用に必要であればお申し付け下さい。



WHAT IS ORIGINAL studied by HAMA_OKAMOTO #3 | Fender



フェンダー Fender Precision to Jazz Bass Conversion Neck 20 Med Jumbo Frets 12



プレベとジャズベの違いってどんなん? 初心者でもわかるはじめての ...



プレベとジャズベの違いってどんなん? 初心者でもわかるはじめての ...



プレシジョンベースの生い立ち vol.1 - Geek IN Box



プレシジョンベース タイプ ボディー 通販|ギターワークス



Fender Japan Precision bass neck プレシジョンベース ネック 62-70US ...



プレベ派とジャズベ派、あなたはどっちですか? | イシバシ楽器スタッフ ...



プレシジョンベースについて〜演奏音源&写真でチェック〜 | Bass-the ...



フェンダー社の最新プレシジョンベース! | 楽器買取Qsic



Fender Custom Shop”Limited Edition Precision Jazz Bass -Aged Candy ...



B x B | 日野”JINO”賢二 x あいにゃん(SILENT SIREN)-前編- - FenderNews



これから始めるベース選び!その2 | イシバシ楽器スタッフブログ



フェンダー Fender Precision to Jazz Bass Conversion Neck 20 Med Jumbo Frets 12



ハマ・オカモトモデルで感じるプレベの魅力|サウンドハウス