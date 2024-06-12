Behringer CLOCKED SEQUENTIAL CTRL. 1027

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商品詳細
中古のものを購入。機材整理のため出品します。シーケンサーです。リーズナブルなベリンガーです。元の持ち主はノブを黒に変えたとのことで、オリジナルのノブから変更されています。元箱、説明書無し。目立った傷や汚れはありませんが、一度人の手に渡ったものなのですので、その旨ご了承の上ご購入ください。値下げはこちらのタイミングで行うので、値段交渉のコメントはお控えください。---以下公式サイトの説明文です。ユーロラック用2500シリーズ8ポジションステップシーケンサーモジュール-70年代の伝説的な2500シリーズのシーケンサーモジュール回路を忠実に再現-8ステップカウンターと3チャンネルのCV出力を搭載-内部クロックの速度は、パルス周波数コントロールとEXTレートコントロール信号を調整することで、20/minのステップレートから400/secに調整することが可能-3つのコントロールの8つの行は、各ステップに3つの独立して調節可能なCV出力を搭載-搭載されたタイムジェネレーターにより自動的にステップが移動-クロックパルスウィズおよびステップ電圧のTimeは、パルスウィズコントロールおよびEXTコントロールにより0-100%の間で制御可能-内部クロックは、ON/OFFそれぞれのINPUTにパルス波を入力することで切り替え可能-チャンネルA、B、Cの電圧を0~10Vの範囲で制御可能-1027は1026PresetVoltagesまたは1050MixSequencerモジュールを含む他の2500シリーズモジュールのコントロールに使用可能-ユーロラック仕様：26HP、50mA+12V、30mA-12V---モジュラーシンセユーロラックEurorackModularSynthesizerベリンガー
http://narcologia.ru/goods/approximate312020.html
http://narcologia.ru/goods/revamp973722.html
http://narcologia.ru/goods/injure192467.html
CLOCKED SEQUENTIAL CTRL. 1027 - 製品一覧 - ベリンガー公式ホームページ
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CLOCKED SEQUENTIAL CTRL. 1027 - 製品一覧 - ベリンガー公式ホームページ
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