バットマン☆バットマンとキャットウーマンのセット！

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商品詳細
そこそこ珍しいバットマン\u0026キャットウーマンのボックスセットです。高さ約30㎝です。未開封品ですが、自宅保管のためパッケージにスレや色ヤケがありますので、細かい点が気になる方はご遠慮ください。ケナーkennerBATMANDCマーベル12インチフィギュアバットマンキャットウーマンバットマン☆バットマンとキャットウーマンのセット！#Kenner#ケナー#batman#バットマン
http://narcologia.ru/goods/smear656204.html
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