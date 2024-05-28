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バットマン☆バットマンとキャットウーマンのセット！
商品番号 D92753019928
商品名

バットマン☆バットマンとキャットウーマンのセット！
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

そこそこ珍しいバットマン\u0026キャットウーマンのボックスセットです。高さ約30㎝です。未開封品ですが、自宅保管のためパッケージにスレや色ヤケがありますので、細かい点が気になる方はご遠慮ください。ケナーkennerBATMANDCマーベル12インチフィギュアバットマンキャットウーマンバットマン☆バットマンとキャットウーマンのセット！#Kenner#ケナー#batman#バットマン
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