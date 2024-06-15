fernandes jg-55 ブラックカラー

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商品詳細
機材整理で出品しております！フェルナンデスのjg-55です。音出し問題なく、ネックほぼ真っ直ぐでフレットは7割ほどあります。ボディ側面に欠けている部分が複数あります。とてもパワフルで、ディストーションととても合うサウンドです。質問あれば気軽にご相談ください！ロックなギターを探している方いかがでしょうか？タイプ···ジャガータイプ
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