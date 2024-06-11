★絵画★作者不詳　サイン有　油彩8号　風景画★J15

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絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具額寸法★約61×53作品寸法★約46×38・ガラス板が付属しています。・作品の顔料に少しヒビがあります。作品にヤケがあります。額にキズがあります。・掲載画像と実物では、若干の色味の違いが生じる事がありますがご了承くださいませ。・絵画等を購入された後、壁に掛ける場合は紐や金具の強度をよくご確認頂いた上でお掛け下さい。また、定期的に強度が低下していないか確認する事をお勧め致します。