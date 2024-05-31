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- 【柿右衛門】赤絵の伝統 人間国宝 十三代 酒井田柿右衛門作 錦牡丹文 酒器揃い。
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商品詳細
【日本伝統工芸】赤絵の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 人間国宝 十三代 酒井田柿右衛門作の酒器揃いになります。この酒器は柿右衛門特有の赤絵伝統図柄で描かれた錦牡丹文の酒器揃いです。美しい図柄はすべて手描きになります。【酒器の寸法】徳利の高さ１２.７㎝、直径６.５㎝、盃の口径４.２㎝、高さ４.４㎝。【共箱】桐箱。【窯元定価】￥１６５,０００.－【送料】送料込みです。
http://narcologia.ru/goods/marshal453080.html
http://narcologia.ru/goods/calling71350.html
http://narcologia.ru/goods/encourage916872.html
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