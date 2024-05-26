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値下げ　青花唐草文水孟 側部に記年款「大明宣徳年製」中国美術　時代物
商品番号 E86407099644
商品名

値下げ　青花唐草文水孟 側部に記年款「大明宣徳年製」中国美術　時代物
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 37,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...皿・鉢寸法：H7.9×W16cm備考：M23070009【購入する前にご確認お願い致します】■■■■■■■【注意事項】■■■■■■■－　サイズについて多少の誤差ご容赦ください。－　あくまでも中古品なので、返品しかねます。写真でしっかりご確認お願い致します。－　状態欄に説明しきれない場合がございます、あくまでもご参考まで、写真にてしっかりご確認お願い致します。－　入札者の見識により自己責任のもとでご購入ください。原則として当方の不備以外のキャンセル・返品・返金は受け付けておりません。－　掲載画像は出来るだけ実物に近い状態かと思いますが、モニタの種類・照明の違い等により実物と若干異なることがあります。－　何らかのご不明な点等ございましたら予めお問い合わせ下さい。説明欄にすでに説明がある場合、返信しない場合がございます。■■■■■■■【梱包について】■■■■■■■－　すべての荷物をしっかり梱包いたします。割れないように梱包材が多めに入れるため、サイズはやや大きめになります。ご了承ください。－　基本的に商品の発送は土・日・祝日は行いません。■■■■■■■【お客様にお願い】■■■■■■■－　商品を受け取りましたら、受取ボタンを押していただき、またいい評価をいただいたら、うれしいです。【ご利用誠にありがとうございます】\"
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