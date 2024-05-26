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商品詳細
カシオ ミニキーボード sa-76です。子供が使用しておりましたが、必要なくなったため出品いたします。電源アダプター付きです！子供が使っていましたので、細かな傷や汚れがございます。ご理解の上ご購入下さい。電池又は、ACアダプターで動きます。動作確認済みですので問題なく使用いただけると思います。送る際は電池は抜かせていただきます。#CASIOSA_76
http://narcologia.ru/goods/plaque926907.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial775916.html
http://narcologia.ru/goods/update643895.html
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CASIO 44ミニ鍵盤 電子キーボード SA-76 ブラック&オレンジ
【最終在庫価格】 CASIO SA-76 ミニキーボード 44鍵盤 【カシオ SA76】
電子ミニキーボード】SA-76｜島村楽器 イオンモール佐賀大和店
SA-76 ミニキーボード 44鍵
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