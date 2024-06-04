即日発送　ルリナ　sr

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商品詳細
⭐︎即購入ok⭐︎バラ売り不可⭐︎値下げ不可⭐︎早い者勝ち⭐︎折れ防止✔︎⭐︎濡れ対策✔︎裏面左上に若干の擦れがございます。完全美品をお求めの方はご購入をお控え下さい。ローダーに入れて発送致します。即日発送致します。#水上出品ポケカ検索ポケモンカード仰天ボルテッカー
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