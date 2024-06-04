【新品・未使用】 薬師如来　柘植　総高さ約9.5㎝　仏像



薬師如来座像 仏像置物 柘植製高級木彫り 仏壇仏像 ミニ型 ツゲ 彫刻仏像 開運 商売繁盛 健康成就 家庭円満 疫病退散 風水 お清め（高さ7.5cm×巾4.5cm×奥行4cm） 薬師如来座像 仏像置物 柘植製高級木彫り 仏壇仏像 ミニ型 ツゲ 彫刻仏像 開運 商売繁盛 健康成就 家庭円満 疫病退散 風水 お清め（高さ7.5cm×巾4.5cm×奥行4cm）



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薬師如来 身丈3寸 ツゲの本格仏像-仏像ワールド 薬師如来 身丈3寸 ツゲの本格仏像-仏像ワールド



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釈迦如来（柘植）（2.0寸～3寸）【木彫仏像】｜三善堂オンラインショップ 釈迦如来（柘植）（2.0寸～3寸）【木彫仏像】｜三善堂オンラインショップ



仏像 薬師如来立像身丈2.5寸草光背(容器）蓮台柘植（ツゲ）（受注生産） 仏像 薬師如来立像身丈2.5寸草光背(容器）蓮台柘植（ツゲ）（受注生産）



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仏像 釈迦如来 座像 柘植製/ツゲ 丸座 2寸 木地 曹洞宗・臨済宗 ... 仏像 釈迦如来 座像 柘植製/ツゲ 丸座 2寸 木地 曹洞宗・臨済宗 ...



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仏像 釈迦如来 座像 柘植製/ツゲ 丸座 2寸 木地 曹洞宗・臨済宗・天台宗 /おしゃか様 つげ ２寸 2.0寸 ２．０寸 二寸 丸台座 丸台 蓮華座 仏壇用 ご本尊 仏像 釈迦如来 座像 柘植製/ツゲ 丸座 2寸 木地 曹洞宗・臨済宗・天台宗 /おしゃか様 つげ ２寸 2.0寸 ２．０寸 二寸 丸台座 丸台 蓮華座 仏壇用 ご本尊



仏像 薬師如来立像身丈2.5寸草光背(容器）蓮台柘植（ツゲ）（受注生産） 仏像 薬師如来立像身丈2.5寸草光背(容器）蓮台柘植（ツゲ）（受注生産）

#仏像の商品一覧（イオリ即購入OK）■薬師如来の坐像となります。材質は柘植で割寸は2.5寸となります。■サイズ総高さ 約9.5㎝幅 約7.5㎝奥行 約6㎝※詳細は写真をご参考ください。■薬師如来医薬の仏として信仰を集め、菩薩の時に十二の大願を発し、病気や厄災から救い左手に宝珠または薬壺を持ち、右手に施無畏(せむい)の印を結びます。この像は、優しい表情で、見る人を癒してくれるような雰囲気があります。■商品の状態先代が仕入れた在庫を整理するため出品しておりますのでお安く提供させて頂きます。新品・未使用です。■発送メルカリ便で基本的にご購入後、24時間以内にご発送致します。時間指定も可能です。■即購入OKです。値下げ交渉可能です。※まだまだ取引数は少ないですが、お取引頂いた皆様から高評価を頂いております。これからも気持ちの良いお取引を続けてまいります。※写真の色味、質感につきましてはスマホ等の機種によって見え方が異なる場合がございますのでご了承ください。※材質が木材ですので季節や設置場所によっては伸び縮みし、まれに割れが生じることもあります。また、割れを防ぐために隙間を作ってあることもあり、そのためにぐらつくこともありますので、ご了承ください。ご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。#仏像#薬師如来#坐像#柘植素材...木彫主題...仏像・神像