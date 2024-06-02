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輪島塗 進物盆
商品番号 T32951658874
商品名

輪島塗 進物盆
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

輪島塗進物盆です。目立った傷や汚れはありません。進物盆の裏に名前が書かれています。木箱に染みがあります。発送はエアクッションに包み、リサイクルダンボールを継ぎ足して梱包しますので見た目が悪くなります。#アンティーク#ヴィンテージ#骨董品#漆器#蒔絵
http://narcologia.ru/goods/stage297897.html
http://narcologia.ru/goods/ordering219079.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle844225.html
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