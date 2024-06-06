魔女の旅々　高精細複製原画　複製画

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商品詳細
商品を入れるための箱に関して、複製原画が元々入っていた段ボールも一応あるのですが、今回はヤマト運輸の「アートボックス」という絵画用の箱に入れて発送しようと考えております。また、値下げ交渉は考えておりませんので予めご了承ください。イレイナサヤGAノベル
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