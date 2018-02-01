ハイシュパ Hi!Superb OMI 大海将一郎 ブロマイド

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商品詳細
リリイベお渡し会、BlingBlingPartyCD封入特典の画像3枚セットです。お渡し会のブロマイドは直接手渡しされているため指紋等付着している場合がございます。折れ防止、水濡れ防止しらくらくメルカリ便で発送します。
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