ビュッフェクランポン クラリネットE11

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商品詳細
【ビュッフェクランポン/BUFFETCRAMPON】・ビュッフェクランポンE11（型番1298558）購入時の値段199,100円【状態】今年の7月に購入し音出し程度に1度吹いただけなのでほとんど新品に近いです。リガチャー、キャップに目で見たらあまり気にならないのですが少し傷があります。タンポ、キー、コルク特に問題ないので商品到着後すぐに演奏できます。ハードケース、ケースカバーつきです。ケースカバーには肩ベルト(未使用)も付いているので持ち運びにも便利です。また、収納スペースも沢山あります。【付属品】・クロス・スワブ・コルクグリス・ドライバー・リード9枚(ReserveEvolution3未使用)1枚(AW-Reeds2未使用)・クリーニングペーパー未使用・キーオイル未使用・マウスピースパッチ未使用1度しか吹いていませんが中古品になるので理解のある方のみでお願いします。多少のお値下げも考えているので何かありましたらコメントで聞いていただけたらと思います！
http://narcologia.ru/goods/stair790000.html
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