ベストブラス イーサックス 消音器 アルトサックス サクソフォン e-sax

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商品をご覧頂きありがとうございます。他にも楽器を取り扱っております。良かったらご覧頂きお選びください♪#てぃらぱんの楽器屋さん●メーカーBESTBRESSベストブレス●商品名e-saxイーサックス●アイテムアルトサックス用消音器防音カラーホワイト※日焼けにより黄色っぽいクリーム色になっておりますが、全体的にほぼ均等に焼けている為、もともとイエローやクリーム色の商品であったかのように違和感はさほどありません。黄色やクリーム色をお好みの場合にご購入いただき、白色ご希望であれば他でご購入ください。、●説明世界で一番小さな防音室：e-Saxサクソフォンをe-Sax(イーサックス)に入れるだけで、外に漏れ出る音量を普段の会話程度（-25dB程度）にまで消音(*)します。演奏者には、その実際に鳴っている内部の音が、ヘッドフォンからフィードバックされ、ライブな感覚で演奏を楽しめるほか、各種オーディオ機器との接続によりマイナスワンや録音も可能です。●付属品本体一式●コンディション傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●梱包プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。●発送1日から2日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。