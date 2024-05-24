バーチャイム　ツリーチャイム　36音　ゴールド　スタンド付き

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*サイズ：ツリーチャイムの長さ：約58cm スタンド：71cm~116cm スティック：13cm スタンドは調整可能です。十分にネジを緩めてから高さを調節し、ブラケットに傷がつかないようにします。*「高さが調整可能」金属メッキラックは耐久性があります。適切な高さを調整して固定します。*バーは円筒形に加工されており、音が美しく響くようになります。それぞれの反響が華やかな雰囲気を醸し出しています。心地よい余韻は味わいが尽きない。はっきりと正確に音を出すことができます。もともと説明書などもつきませんが、この写真を参考に簡単に組み立てられます。6月に新品を購入しました。ほとんど使っていないので綺麗な状態ですが中古品にご理解のある方のみご購入ください。★受け取り後に、こちらに対応を交渉することなく、自分の思い込みや感情で一方的に悪い評価を入れるような方は購入しないでください。 ●バラ売り・値下げ交渉は受付ておりません。交渉コメントは商品説明を読まれていないと判断し、断りなく削除させていただきます。●使用品になります。中古品・自宅保管品にご理解のある方のみご購入の検討をお願いします。トラブル防止のため完璧をお求めの方や神経質な方は購入しないでください