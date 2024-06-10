矢沢永吉 GOLDRUSH-78IN TOKYO

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商品詳細
伝説の後楽園ライヴチケット半券ROCKISHAPPYのチラシ付きこのチラシがチケットにホチキス留めして販売されたのでホチキス穴があります。矢沢永吉さんの追っかけ時代の古いチケット半券です。経年によるやけや黄ばみはあります。神経質な方はご遠慮下さい。即購入可能です#矢沢永吉#矢沢永吉グッズ#矢沢永吉チケット
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