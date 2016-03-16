Aviation400 1/400 ANA 777-300ER スターウォーズ

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“必ず“プロフィールを熟読理解の上ご購入ください。特にコンビニ払いの方はご留意ください。⚠️値引き不可★★新品未開封●メーカー:Aviation400品番：WB4016スケール:1/400材質：合金(ダイキャスト)エアライン:ANA全日空機種：ボーイング777-300ERSTARWARS特別塗装機Reg：JA789A※海外から新品で購入後、未使用未展示暗所保管しておりました。⚠️ケース、スリーブ、保護フィルム等の擦れや曇りなどは全て免責とさせていただきます。⚠️ダイキャストモデルには商品の性質上個体差、デカールのズレや小傷がある場合があります。また海外からの買付け品のため外箱に凹み、擦れ等、日焼け等が見受けられる場合がございますのでご了承くださいませ。⚠️神経質な方や完璧にこだわる方はトラブル防止のため購入をお控えください。またすり替え防止のため、如何なる理由でも返品はお受け出来ませんのでご了承下さい。発送は簡易梱包の上【らくらくメルカリ便】でお送りいたします。…………………………………ボーイングBoeingBoeing777777-300777-300erボーイング777ボーイング777-300ERana777ana777-300全日空anaana777ana777allnipponairwaysエアークラフトモデル1:400スターアライアンス飛行機特別塗装スターウォーズスターウォーズジェットanabb8ANAスターウォーズスターウォーズ塗装機bb8塗装機bb8anajetbb8