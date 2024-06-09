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新品　ウクレレ　S.Yairi　YU-S-03MTS
商品番号 U47407044085
商品名

新品　ウクレレ　S.Yairi　YU-S-03MTS
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。新品　ウクレレ　S.Yairi　YU-S-03MTSウクレレの定番木材であるマホガニーのトップ単板モデルです。木材本来の風合いを活かしたシンプルなルックスながらサウンドはもちろん、ヘッドトップにもマホガニープレートをあしらっております。専用ギグバッグ付属。種類...ウクレレ●ご購入後の返品交換は出来ませんので、ご神経質な方はご遠慮ください。
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