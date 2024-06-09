新品　ウクレレ　S.Yairi　YU-S-03MTS

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。新品 ウクレレ S.Yairi YU-S-03MTSウクレレの定番木材であるマホガニーのトップ単板モデルです。木材本来の風合いを活かしたシンプルなルックスながらサウンドはもちろん、ヘッドトップにもマホガニープレートをあしらっております。専用ギグバッグ付属。種類...ウクレレ●ご購入後の返品交換は出来ませんので、ご神経質な方はご遠慮ください。
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