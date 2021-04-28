DANELECTRO 59DC

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ダンエレクトロ59DC、赤です。いかがですか。軽くて弾きやすいギターです。クランチ〜激歪みに合う音色をお楽しみ下さい。◇メゾナイト製セミアコ ボディ◇2ボリューム 2トーン（スタック）◇リップスティック ピックアップ◇ペグはGOTO製◇スケール636mm以下、素人見立てです。ご参考まで。＜状態＞◇軽量な本体2.9kg◇ネックは楽器店で調整済み◇フレットは、素人見立てですが90%程度残っていると思います。◇動作確認済み。ガリ等ありませんでした。即購入可。カラー···レッドボディタイプ···セミアコースティック#danelectro#ギター #ダンエレクトロ #エレキギター