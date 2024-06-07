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非売品 HYDE LIVE2023 9/9 幕張　VIP席特典
商品番号 I77226485276
商品名

非売品 HYDE LIVE2023 9/9 幕張　VIP席特典
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYDELIVE2023年9月9日VIP席限定グッズ4点セット幕張1日目の限定グッズです。クッションバケットハットキーホルダートートバッグ大好きなので心苦しいのですが、ライブだけ楽しんでモノを持たない主義ですので、代わりに大切にしてくださる方にお譲り出来ればと思います。リハーサル・ライブ共に最高でした…銀テープ\u0026チラシおまけでつけます。HYDELIVE2023幕張メッセVIP席新品未開封未使用
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