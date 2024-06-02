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Roland JUNO-Gi シンセサイザー ペダルとマイクおまけ
商品番号 W54889240193
商品名

Roland JUNO-Gi シンセサイザー ペダルとマイクおまけ
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランドのシンセサイザー、JUNO-Giです。ほぼ未使用ですが多少の傷はご容赦ください。全ての機能を確認したわけではありませんが、電源と鍵盤の反応は問題ありません。専用ケース、説明書一式、SONAR、ドライバが付属します。おまけとしてペダル、グースネックマイクをお付けします。スタンドは付属しませんのでご注意ください。専用ケースに入れたものをプチプチで巻いて発送予定です。送料込みの金額ですので、極端なお値下げは出来かねます。RolandJUNO-GIローランド#ローランド#RolandJUNO_GI種類···キーボード・シンセサイザー
http://narcologia.ru/goods/response864242.html
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