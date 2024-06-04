古銅　銅器水盤　三脚　龍文入り　足利　室町時代　骨董　美術

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骨董収集に情熱を注いだ父のコレクションの一つです。室町時代の薄型銅器であると伝え聞いております。蓮の花の形をし、三脚付きのとても軽量で繊細な水盤です。どちらかというと感触はブリキに近いのですが、これが足利銅器の特徴であると言われました。ただしその証明はありません。龍文も側面の柄も見事です。底面に10cmほどの引っかきキズがあります。その他にも骨董品、中古品ですので、各所に小さなキズや汚れもあります。また、自宅で長年保管しておりましたので、共箱にもそれ相応のシミや汚れがございます。写真で十分ご確認の上、ご購入ください。サイズ 直径約24cm高さ約9cm種類···宝瓶・花瓶骨董品#古美術#アンティーク#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#茶器#茶道具#食器#中国#硯#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#家具#和小物#和雑貨#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#香炉#金属工芸#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#年代物#骨董品#古美術#仏像#煎茶#鉄瓶#火鉢