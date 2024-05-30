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茶道具　不老園造　黄瀬戸　銚子　共箱　C　4358
商品番号 T35428773728
商品名

茶道具　不老園造　黄瀬戸　銚子　共箱　C　4358
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,457 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　持ち手入　高さ約16cm　幅約17cm×12cm　土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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