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ウクレレ　ダブルネック
商品番号 F93120158254
商品名

ウクレレ　ダブルネック
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 10,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。ダブルネックウクレレこの双頭ウクレレはアップグレードされたウクレレです。目立つこと間違いなし❣️4弦と8弦のウクレレが統合されており、プロのミュージシャンは2つのウクレレをシームレスに切り替えることができ、ステージパフォーマンスに非常に適しています。高品質のマホガニーは、良好な共振と硬度を備え、2つのウクレレ間の共振が一貫しています。このウクレレは、木材の選定から木材の研磨や接合、弦のセッティング、EQのセッティングまで、何度も試行錯誤を重ねてきました。それぞれがプロのマスターによって作られました。
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