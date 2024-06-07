ウクレレ　ダブルネック

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。ダブルネックウクレレこの双頭ウクレレはアップグレードされたウクレレです。目立つこと間違いなし❣️4弦と8弦のウクレレが統合されており、プロのミュージシャンは2つのウクレレをシームレスに切り替えることができ、ステージパフォーマンスに非常に適しています。高品質のマホガニーは、良好な共振と硬度を備え、2つのウクレレ間の共振が一貫しています。このウクレレは、木材の選定から木材の研磨や接合、弦のセッティング、EQのセッティングまで、何度も試行錯誤を重ねてきました。それぞれがプロのマスターによって作られました。
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http://narcologia.ru/goods/browse696691.html
http://narcologia.ru/goods/cotton860561.html
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